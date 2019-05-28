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Главный тренер «Милана» может перейти в «Фиорентину» или «Сампдорию»

Спорт

Гаттузо может уйти из «Милана»

Милан, Италия, 28 мая 2019, 09:49 — REGNUM  Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, Гаттузо может уйти из «Милана» уже в ближайшее время. Речь идёт о расторжении контракта по соглашению сторон.

Отмечается, что Гаттузо может продолжить карьеру в Серии А и возглавить «Фиорентину» или «Сампдорию».

Напомним, Гаттузо является главным тренером «Милана» с 2017 года. В сезоне 2018/19 команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате Италии.

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