Главный тренер «Милана» может перейти в «Фиорентину» или «Сампдорию»

Милан, Италия, , 09:49 — REGNUM Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, Гаттузо может уйти из «Милана» уже в ближайшее время. Речь идёт о расторжении контракта по соглашению сторон.

Отмечается, что Гаттузо может продолжить карьеру в Серии А и возглавить «Фиорентину» или «Сампдорию».

Напомним, Гаттузо является главным тренером «Милана» с 2017 года. В сезоне 2018/19 команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате Италии.

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