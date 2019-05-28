Полиция Испании задержала ряд известных футболистов и президента ФК «Уэска»

Мадрид, , 11:23 — REGNUM

Национальная полиция Испании задержала нескольких известных футболистов первого и второго дивизиона по подозрению в причастности к преступной организации, пишет газета ABC 28 мая.

Среди задержанных — бывший игрок клуба «Реал Мадрид» Рауль Браво; Борха Фернандес из «Реал Вальядолид»; бывший игрок нескольких клубов первого дивизиона Карлос Аранда; футболист «Хетафе» Самуэль Сайс Алонсо и Иньиго Лопес Монтанья из «Депортиво Ла-Корунья».

Также задержаны президент футбольного клуба «Уэска» Августин Ласаоса и начальник медицинской службы команды.

Все задержанные подозреваются в создании преступной организации с целью проведения договорных матчей ради получения выгоды в ставках на спорт, в коррупции и отмывании денег.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая уголовная полиция Австрии заподозрила известного горнолыжника Ханнеса Райхельта в употреблении запрещенных медицинских препаратов.