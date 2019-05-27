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Горнолыжника Райхельта подозревают в употреблении запрещенных веществ

Спорт

Австрийского спортсмена допрашивала уголовная полиция

Инсбрук, Австрия, 27 мая 2019, 15:44 — REGNUM  Австрийского горнолыжника, чемпиона мира 2015 года Ханнеса Райхельта заподозрили в употреблении запрещенных медикаментов. Как сообщил сам 38-летний спортсмен газете Kronen Zeitung, его допрашивала Федеральная полиция Австрии.

«Утром без пяти семь позвонили следователи Федерального управления уголовной полиции — меня чуть удар не хватил, когда они протянули мне свое удостоверение», — сказал спортсмен журналистам.

Райхельта подозревают в употреблении запрещенных медикаментов. Возможно, он мог принять их, сам того не осознавая. Полиция проверяет связь спортсмена с двумя подозреваемыми мужчинами, задержанными в тот же день. К Райхельту применяется презумпция невиновности.

«Я не знаю, откуда все это идет. Все, что я знаю — это то, что я ни в чем не виноват. Я никогда не принимал никаких запрещенных веществ. Напротив: я даже проверял каждый леденец от кашля, чтобы избежать этого», — сказал Райхельт.

Ханнес Райхельт выступал в Кубках мира с конца 2001 года. За годы выступлений он одержал 13 побед на этапах. В 2015 году австриец завоевал «золото"на чемпионате мира в супергиганте.

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