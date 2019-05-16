Названы самые проверяемые на допинг российские спортсмены

Москва, , 14:37 — REGNUM Победитель чемпионата РФ в беге на 800 метров 24-летний Сергей Дубровский стал самым проверяемым на допинг спортсменом России, свидетельствуют данные российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отмечается, что за четыре месяца 2019 года Дубровский восемь раз проходил процедуру проверки на допинг в РУСАДА. Как передает ТАСС, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пока не выдала спортсмену разрешение на выступление на зарубежных стартах в нейтральном статусе.

По данным РУСАДА, семь раз на допинг в текущем году проверялся бегун Рудольф Верховых, по шесть — ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев.

Как сообщало ИА REGNUM, новый доклад о Российском антидопинговом агентстве будет представлен на заседании исполкома и совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) 15 и 16 мая. В январе 2019 года WADA сохранило статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

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