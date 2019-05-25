Воробьев о поражении сборной России: «Финны очень хорошо играют в систему»

Братислава, , 20:45 — REGNUM Сборная Финляндии по хоккею, переигравшая команду России в полуфинальном матче чемпионата мира (ЧМ) в Словакии, не допускает серьезных ошибок. Об этом, как передает Матч ТВ, сообщил главный тренер сборной России Илья Воробьев, комментируя итог ледового сражения.

«Финны очень хорошо играют в систему, — сказал Воробьев. — Не делают никаких ошибок. Очень быстры, от обороны до нападения».

Как передавало ИА REGNUM, 25 мая сборная России по хоккею, уступив в полуфинальном матче команде Финляндии, не смогла пробиться в финал ЧМ-2019 в Словакии. Прошедшая на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе встреча завершилась со счетом 0:1.

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