Суббота, 25 Мая 2019 года
20:52:21 МСК

Воробьев о поражении сборной России: «Финны очень хорошо играют в систему»

Спорт

25 мая сборная России по хоккею, уступив в полуфинальном матче команде Финляндии, не смогла пробиться в финал ЧМ-2019 в Словакии

Братислава, 25 мая 2019, 20:45 — REGNUM  Сборная Финляндии по хоккею, переигравшая команду России в полуфинальном матче чемпионата мира (ЧМ) в Словакии, не допускает серьезных ошибок. Об этом, как передает Матч ТВ, сообщил главный тренер сборной России Илья Воробьев, комментируя итог ледового сражения.

«Финны очень хорошо играют в систему, — сказал Воробьев. — Не делают никаких ошибок. Очень быстры, от обороны до нападения».

Как передавало ИА REGNUM, 25 мая сборная России по хоккею, уступив в полуфинальном матче команде Финляндии, не смогла пробиться в финал ЧМ-2019 в Словакии. Прошедшая на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе встреча завершилась со счетом 0:1.

Читайте также: Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить