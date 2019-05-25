Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Братислава, , 18:51 — REGNUM Сборная России по хоккею не смогла пробиться в финал чемпионата мира (ЧМ) 2019 года в Словакии, уступив в решающем матче команде Финляндии. Встреча, прошедшая 25 мая на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, завершилась со счетом 0:1.

Героем встречи в составе сборной Финляндии стал Марко Анттила, забивший единственную шайбу на 51-й минуте. Подопечные Ильи Воробьёва, устроившие штурм ворот финской команды в конце третьего периода, так и не смогли отличиться.

Таким образом, сборная России по хоккею сыграет за бронзовые медали ЧМ. Соперник подопечных Ильи Воробьёва определится по итогам второго полуфинала Канада — Чехия.

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