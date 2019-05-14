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Гран-при «Формулы 1» впервые с 1985 года вернется в Нидерланды

Спорт

Последний раз Гран-при «Формулы 1» в Нидерландах проводился в 1985 году

Вашингтон, 14 мая 2019, 14:37 — REGNUM  В календарь сезона «Формулы 1» на 2020 год вошел Гран-при Нидерландов, сообщается на официальном сайте гоночной серии.

Отмечается, что «Формула 1» подписала контракт с трассой «Зандворт» на ближайшие три сезона. Последний раз Гран-при «Формулы 1» в Нидерландах проводился в 1985 году. При этом пока не сообщается, какую именно трассу заменит «Зандворт».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Саудовской Аравии хотят провести у себя этап автогонок серии «Формула 1». королевство предлагает взнос размером в 60 млн долларов владельцу прав на гонки «Формулы 1» Liberty Media за каждый этап Гран-при.

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Ралли, автогонки, автопробеги
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