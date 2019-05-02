Саудовская Аравия намеревается провести у себя этап Формулы 1

Эр-Рияд, , 12:06 — REGNUM Власти королевства Садовская Аравия хотят провести у себя этап автогонок серии «Формула 1», сообщает 2 мая портал Auto Motor und Sport.

Согласно данным источника, королевство предлагает взнос размером в 60 млн долларов владельцу прав на гонки «Формулы 1» Liberty Media за каждый этап Гран-При.

Также известно, что власти Саудовской Аравии намереваются построить для проведения таких гонок уличную трассу в столице государства Эр-Рияде.

Отметим, ранее руководство «Формулы 1» заявляло о своем намерении расширять географию проведения гонок и отдавало приоритет в этом странам Азии. У Саудовский Аравии есть большой опыт в этом виде спорта: тут проводился этап «Формулы Е», проводится «Гонка чемпионов», а с 2020 года будет проводиться ралли «Дакар».