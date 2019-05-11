Главный тренер «ПСЖ» не станет делать форварда Неймара капитаном

Париж, , 10:15 — REGNUM Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар не станет новым капитаном команды, заявил главный тренер парижской команды Томас Тухель, его слова 11 мая приводит Goal.

Как рассказал Тухель, клуб должен принять дисквалификацию Неймара, так как последний допустил ошибку.

Также главный тренер «ПСЖ» отметил, что есть много способов доказать свое лидерство, тем более, что Неймар является творческим игроком и даже художником.

При этом специалист подчеркнул, что он доволен футболистами Тьяго Силвой и Маркиньосо в качестве капитанов команды.

«Я не буду делать изменений»,

— заключил Томас Пухель.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 10 мая, стало известно, что нападающий «ПСЖ» Немар получил дисквалификацию сроком на три матча за удар болельщика после матча финала Кубка Франции по решению Французской футбольной федерации.

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