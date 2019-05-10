Форвард «ПСЖ» Неймар дисквалифицирован за удар болельщика на три матча

Париж, , 14:18 — REGNUM Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар получил дисквалификацию сроком на три матча за удар болельщика после матча финала Кубка Франции по решению Французской футбольной федерации.

Инцидент с болельщиком произошел 28 апреля после финального матча Кубка Франции между командами «ПСЖ» и «Лион», который закончился в серии послематчевых пенальти в пользу «Лиона» со счетом 6:5. Проходящий по лестнице на трибунах Неймар остановился у болельщика, снимавшего это на телефон и после небольшой словесной перепалки нанес мужчине удар рукой в подбородок. После этого футболист быстро ушел.

Отметим, ранее Неймар в нынешнем сезоне уже получал трехматчевую дисквалификацию в еврокубках за то, что разместил в своем Instagram оскорбление в адрес официальных лиц после матча «ПСЖ» с командой «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала с участием его команды и клуба «Манчестер Юнайтед».