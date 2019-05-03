«Рубин» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

Казань, , 19:39 — REGNUM Казанский «Рубин» на своем поле переиграл «Оренбург» в матче двадцать седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 3 мая на стадионе «Казань Арена», завершилась со счетом 2:0.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Дмитрий Полоз и Михаил Сиваков (автогол).

После двадцати семи матчей в чемпионате России «Рубин» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Клуб «Оренбург», набравший 36 баллов, находится на седьмой позиции.

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