Воскресенье, 28 Апреля 2019 года
22:11:17 МСК

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Спорт

ФК «Краснодар» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Антон Зайцев
Стадион «Краснодар»

Краснодар, 28 апреля 2019, 21:57 — REGNUM  Футболисты московского ЦСКА на выезде уступили «Краснодару» в матче двадцать шестого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 28 апреля на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 0:2.

Голевыми действиями в составе хозяев поля отметились Даниил Уткин и Дмитрий Стоцкий.

После двадцати шести матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. Московский ЦСКА, набравший 44 балла, находится на четвертой позиции.

Читайте также: «Зенит» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

А также: «Анжи» и «Ростов» сыграли вничью

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат России по футболу
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить