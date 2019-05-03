«Енисей» обыграл «Анжи» в матче чемпионата России

Красноярск, , 18:28 — REGNUM Красноярский «Енисей» переиграл махачкалинский «Анжи» в домашнем матче двадцать седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 3 мая на стадионе «Центральный» в Красноярске, завершилась со счетом 3:1.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Александр Соболев (дубль) и Фегор Огуде. У гостей мяч забил Павел Долгов.

После двадцати семи матчей в чемпионате России «Енисей» пока занимает шестнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Махачкалинский «Анжи», набравший 20 баллов, находится на пятнадцатой позиции.

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