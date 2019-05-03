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«Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги Европы

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:1

Франкфурт-на-Майне, Германия, 3 мая 2019, 06:38 — REGNUM  Лондонский «Челси» сыграл вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 23-й минуте счёт открыли футболисты «Айнтрахта», отличился нападающий Лука Йович. «Челси» сравнял счёт на 45-й минуте благодаря точному удару форварда Педро Родригеса.

Ответный матч команды проведут 9 мая в Лондоне. По итогам встречи определится финалист Лиги Европы.

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