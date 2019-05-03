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«Арсенал» обыграл «Валенсию» в первом матче полуфинала Лиги Европы

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Лондон, 3 мая 2019, 06:25 — REGNUM  Лондонский «Арсенал» одержал победу над испанской «Валенсией» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.

На 11-й минуте счёт открыли футболисты «Валенсии», отличился защитник Муктар Дьякаби.

Однако «Арсенал» ещё до перерыва смог отыграться и выйти вперёд. Дублем отметился форвард Александр Ляказетт. А на 90-й минуте нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг упрочил преимущество «канониров».

Ответный матч команды проведут 9 мая в Валенсии. По итогам встречи определится финалист Лиги Европы.

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