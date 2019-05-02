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Клопп заявил, что доволен выступлением «Ливерпуля» в матче с «Барселоной»

Спорт

«Доволен выступлением, но не результатом»

Барселона, Испания, 2 мая 2019, 07:46 — REGNUM  Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что доволен выступлением команды в матче с «Барселоной». Об этом сообщает BT Sport.

«Я доволен выступлением «Ливерпуля», но не слишком доволен результатом», — сказал Клопп.

По его словам, «Ливерпуль» хорошо атаковал, но не смог забить, а «Барселоне» хватило нескольких попыток, чтобы забить три гола.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Барселона» одержала победу над «Ливерпулем» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 3:0. В составе каталонцев дубль оформил Лионель Месси.

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