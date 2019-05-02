«Барселона» победила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Барселона, Испания, , 02:22 — REGNUM Победой каталонцев завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем». Счет составил 3:0.

Игра состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Первый мяч на 26-й минуте забил Луис Суарес, затем на 75-й минуте отличился Лионель Месси. На 82-й минуте он же отправил в ворота англичан третий мяч.

Таким образом, на счету капитана каталонского футбольного клуба оказалось 600 мячей. Ответная встреча пройдет 7 мая.

Месси назвал матч великолепным и отметил, что «Барселона» переживает отличный момент. Команде нужно быть более сплоченной, чем когда-либо, и она добьется многого, пообещал футболист в интервью газете Marca.

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