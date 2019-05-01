Нападающий «Зенита» Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ

Москва, , 11:23 — REGNUM Лучшим игроком 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) признан нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Об этом сообщается на странице РПЛ в соцсети «ВКонтакте».

За Азмуна, который оформил дубль матче с «Крыльями Советов», отдали голоса 15 106 человек, что составляет 62,79% от общего числа проголосовавших.

На втором месте оказался вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, сыгравший на ноль в матче с ЦСКА (2:0), за него проголосовали 2563 человек (10,65%). Замкнул тройку форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан, получивший голоса 1855 человек 7,71%).

Напомним, «Зенит» в одержал победу над «Крыльями Советов» со счётом 4:2.

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