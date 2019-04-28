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«Зенит» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Спорт

Санкт-петербургский «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков

«Зенит» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Дарья Драй © ИА REGNUM
Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Санкт-Петербург, 28 апреля 2019, 19:11 — REGNUM  Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на своем поле обыграли самарские «Крылья Советов» в матче российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 28 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:2.

Голевыми действиями в составе хозяев поля отметились Сердар Азмун (дубль), Тарас Бурлак (автогол), Игорь Смольников. У гостей дубль оформил Денис Ткачук.

После двадцати шести матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков. Клуб «Крылья Советов», набравший 27 баллов, находится на тринадцатой позиции.

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