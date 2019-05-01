Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею

Москва, , 07:14 — REGNUM Капитаном сборной России по хоккею будет нападающий Илья Ковальчук. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Ассистентами капитана назначены форварды Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Сборная России сыграет в группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии, Норвегии и Италии.

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