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Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею

Спорт

Ассистентами стали Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников

Москва, 1 мая 2019, 07:14 — REGNUM  Капитаном сборной России по хоккею будет нападающий Илья Ковальчук. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Ассистентами капитана назначены форварды Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Сборная России сыграет в группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии, Норвегии и Италии.

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