Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России

Москва, , 14:18 — REGNUM Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов присоединились к сборной России. Об этом сообщается на странице Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.

Отмечается, что Овечкин, Кузнецов и Орлов прилетели в Москву и присоединились к команде. Кроме того, защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев прибудет в расположение сборной на этапе Евротура в Чехии.

Напомним, Овечкин, Кузнецов и Орлов были вызваны в сборную России после того, как «Вашингтон» прекратил борьбу за Кубок Стэнли, проиграв «Каролине».

Добавим, что чешский этап Евротура пройдёт с 1 по 5 мая, чемпионат мира состоится с 10 по 26 мая.

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