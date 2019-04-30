Вторник, 30 Апреля 2019 года
15:37:49 МСК

Фигуристка Трусова в будущем сезоне перевоплотится в Дейенерис Таргариен

Спорт

Спортсменка рассказала о своей новой новой произвольной программе

Москва, 30 апреля 2019, 14:52 — REGNUM  Российская фигуристка Александра Трусова в будущем сезоне будет выступать в образе Дейенерис Таргариен из сериала HBO «Игра престолов». Об этом спортсменка сообщила 30 апреля на своей Instagram-странице.

https://www.instagram.com/p/Bw3xwSQHKOc/

Музыкальное сопровождение номера также будет взято из саундтрека сериала. Зрители услышат композиции Pray (High Valerian) гитариста Мэттью Бэллами и The Night king Рамина Джавади.

Читайте также: Кого еще убьет Арья Старк?

Напомним, в феврале 2019 года Александра Трусова стала победителем чемпионата России среди юниоров. В сумме ей удалось получить 233,99 балла за короткую и произвольную программы. Тренирует спортсменку Этери Тутберидзе.

Читайте ранее в этом сюжете: Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат России

Читайте развитие сюжета: Мэйси Уильямс боялась реакции фанатов «Игры престолов»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фигурное катание
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить