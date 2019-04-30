Фигуристка Трусова в будущем сезоне перевоплотится в Дейенерис Таргариен

Москва, , 14:52 — REGNUM Российская фигуристка Александра Трусова в будущем сезоне будет выступать в образе Дейенерис Таргариен из сериала HBO «Игра престолов». Об этом спортсменка сообщила 30 апреля на своей Instagram-странице.

https://www.instagram.com/p/Bw3xwSQHKOc/

Музыкальное сопровождение номера также будет взято из саундтрека сериала. Зрители услышат композиции Pray (High Valerian) гитариста Мэттью Бэллами и The Night king Рамина Джавади.

Читайте также: Кого еще убьет Арья Старк?

Напомним, в феврале 2019 года Александра Трусова стала победителем чемпионата России среди юниоров. В сумме ей удалось получить 233,99 балла за короткую и произвольную программы. Тренирует спортсменку Этери Тутберидзе.

Читайте ранее в этом сюжете: Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат России

Читайте развитие сюжета: Мэйси Уильямс боялась реакции фанатов «Игры престолов»