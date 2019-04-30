Фигуристка Трусова в будущем сезоне перевоплотится в Дейенерис Таргариен

Москва, 30 апреля 2019, 14:52 — REGNUM Российская фигуристка Александра Трусова в будущем сезоне будет выступать в образе Дейенерис Таргариен из сериала HBO «Игра престолов». Об этом спортсменка сообщила 30 апреля на своей Instagram-странице.
https://www.instagram.com/p/Bw3xwSQHKOc/
Музыкальное сопровождение номера также будет взято из саундтрека сериала. Зрители услышат композиции Pray (High Valerian) гитариста Мэттью Бэллами и The Night king Рамина Джавади.
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Напомним, в феврале 2019 года Александра Трусова стала победителем чемпионата России среди юниоров. В сумме ей удалось получить 233,99 балла за короткую и произвольную программы. Тренирует спортсменку Этери Тутберидзе.
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