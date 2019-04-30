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Кого еще убьет Арья Старк?

Культура

Фанаты поделились теорией о цвете глаз ее врагов

Нью-Йорк, США, 30 апреля 2019, 10:19 — REGNUM  Фанаты фэнтези-сериала «Игра престолов» расшифровали пророчество Красной жрицы и узнали, какая роль отведена в сюжете Арье Старк, пишет издание The Wrap.

В третьей серии финального сезона «Битва за Винтерфелл» Мелисандра — Красная жрица и ведунья, напоминает Арье Старк, что согласно пророчеству она должна была убить карие глаза, зеленые глаза и голубые глаза. Именно для этого прожили свою жизнь Беррик Дондаррион и Джон Сноу (которых Мелисандра на протяжении сериала оживляла несколько раз согласно воле ее бога) — они привели Арью на Север к началу великой битвы.

Те же слова Мелисандра говорит Арье Старк в шестой серии третьего сезона, когда они встречаются на тракте в лесу. Пользователь Twitter под ником chitchattalk опубликовал коллаж, в котором показывает жертв Арьи: она уже убила кареглазого Уолдера Фрея со всей его семьей, голубоглазого Белого Ходока, и теперь на ее пути (и в ее особом списке убийств, если вспомнить, чьи имена Арья шепчет перед сном ежедневно) осталась зеленоглазая Серсея Ланнистер, которая к тому же, судя по трейлеру к четвертому эпизоду финального сезона, окажется главным антагонистом истории и развяжет очередную кровопролитную войну с северянами и Дейенерис Таргариен.

https://twitter.com/chitchattalk/status/1122731071517483008

Недавно стало известно, как тщательно снималась «Битва за Вестерос»: режиссер Мигель Сапочник руководил съемками на протяжении семи месяцев, работы велись часто без выходных по восемнадцать часов в сутки.

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Четвертая серия популярного проекта HBO «Игра престолов» выйдет в прокат в России 6 мая.

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