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Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019

Спорт

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» прекратили борьбу за Кубок Стэнли

Москва, 25 апреля 2019, 08:24 — REGNUM  Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира. Об этом сообщается на странице Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.

Нападающие Овечкин и Кузнецов и защитник Орлов получили вызов после того, как «Вашингтон» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли, проиграв в первом раунде «Каролине».

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт с 10 по 26 мая. Ранее вызов в национальную команду получили Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Никита Кучеров и Андрей Василевский.

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