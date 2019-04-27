Суббота, 27 Апреля 2019 года
16:46:51 МСК

«Крылья Советов» и «Зенит» поделили очки в матче молодежного первенства

Спорт

2:2...

Санкт-Петербург, 27 апреля 2019, 15:57 — REGNUM  Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» и самарская команда «Крылья Советов» разошлись вничью в матче 26-го молодежного первенства России по футболу.

Игра, прошедшая на поле санкт-петербургского стадиона «Петровский», закончилась со счетом 2:2.

Встреча проходила на равных. На 45-й минуте хавбек хозяев открыл в матче счет, а уже на 50-й форвард гостей Егор Голенков его сравнял. Затем на 70-й минуте «Зенит» вновь вышел вперед усилиями своего нападающего Никиты Симдянкина, а на 83-й Егор Голенков оформил в матче дубль и этим поставил в матче точку.

Отметим, по итогам игры «Зенит» с 47 очками находится на седьмой строчке турнирной таблицы молодежного первенства России по футболу. «Крылья Советов» с 40 очками на восьмом месте. Лидирует в чемпионате московский клуб ЦСКА, в активе которого 61 очко.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить