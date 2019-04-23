Ковальчук присоединился к сборной России по хоккею

Москва, , 07:38 — REGNUM В расположение сборной России по хоккею прибыл нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук. Об этом сообщается на странице Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.

Ковальчук вместе с «Кингз» не смог пробиться в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда заняла последнее место в Западной конференции. Ковальчук сыграл в 64 матчах, набрав 34 (16+18) очка.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт с 10 по 26 мая. Сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Австрией, Латвией и Италией.

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