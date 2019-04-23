Вторник, 23 Апреля 2019 года
07:48:42 МСК

Ковальчук присоединился к сборной России по хоккею

Спорт

Ковальчук прибыл в расположение сборной России

Москва, 23 апреля 2019, 07:38 — REGNUM  В расположение сборной России по хоккею прибыл нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук. Об этом сообщается на странице Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.

Ковальчук вместе с «Кингз» не смог пробиться в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда заняла последнее место в Западной конференции. Ковальчук сыграл в 64 матчах, набрав 34 (16+18) очка.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт с 10 по 26 мая. Сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Австрией, Латвией и Италией.

Читайте также: Кучеров и Василевский присоединятся к сборной России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить