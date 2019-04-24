Потапова отказалась от борьбы в матче с Козловой на турнире в Стамбуле

Стамбул, Турция, 24 апреля 2019, 15:01 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова отказалась от борьбы во втором сете матча с представительницей Украины Екатериной Козловой. Матч проходил в рамках первого круга турнира WTA в Стамбуле.
Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу Козловой. Во второй партии Потапова проиграла первый гейм, после чего отказалась от продолжения борьбы и выбыла с турнира.
В следующем круге турнира Козлова сыграет против представительницы Франции Кристины Младенович.
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