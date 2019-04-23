Штутгарт, Германия, , 14:46 — REGNUM

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Бельгии Элисе Мертенс в первом круге турнира в немецком Штутгарте. Встреча, продолжавшаяся 1 час 54 минуты, завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:5.

Касаткина один раз подала навылет, допустив девять двойных ошибок, и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и три брейка.

Во втором круге турнира Касаткина сыграет с победительницей матча между хорватской теннисисткой Донной Векич и представительницей Италии Джулией Гатто-Монтиконе.

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