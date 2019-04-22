Понедельник, 22 Апреля 2019 года
10:41:33 МСК

Звонарёва, Макарова и Кузнецова улучшили позиции в рейтинге WTA

Спорт

Звонарёва поднялась на 84-ю строчку, Макарова стала 89-й, а Кузнецова — 98-й

Москва, 22 апреля 2019, 10:20 — REGNUM  Российские теннисистки Вера Звонарёва, Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова улучшили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённый рейтинг представлен 22 апреля на сайте организации.

Звонарёва поднялась с 85-й на 84-ю строчку, Макарова улучшила свой рейтинг на две позиции и стала 89-й, а Кузнецова поднялась на 98-ю строчку с 100-го места.

В первой десятке не произошло изменений. Первой ракеткой мира по-прежнему является представительница Японии Наоми Осака, второй — румынка Симона Халеп. Замыкает тройку чешская теннисистка Петра Квитова.

Рейтинг WTА от 22 апреля:

  1. Наоми Осака (Япония) — 5967.
  2. Симона Халеп (Румыния) — 5782.
  3. Петра Квитова (Чехия) — 5645.
  4. Каролина Плишкова (Чехия) — 5580.
  5. Анжелика Кербер (Германия) — 5220.
  6. Элина Свитолина (Украина) — 5020.
  7. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4640.
  8. Слоан Стивенс (США) — 4386.
  9. Эшли Барти (Австралия) — 4275.
  10. Арина Соболенко (Белоруссия) — 3520.

Читайте также: Хачанов опустился на одну строчку в рейтинге ATP

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить