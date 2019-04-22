Звонарёва, Макарова и Кузнецова улучшили позиции в рейтинге WTA

Москва, , 10:20 — REGNUM Российские теннисистки Вера Звонарёва, Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова улучшили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённый рейтинг представлен 22 апреля на сайте организации.

Звонарёва поднялась с 85-й на 84-ю строчку, Макарова улучшила свой рейтинг на две позиции и стала 89-й, а Кузнецова поднялась на 98-ю строчку с 100-го места.

В первой десятке не произошло изменений. Первой ракеткой мира по-прежнему является представительница Японии Наоми Осака, второй — румынка Симона Халеп. Замыкает тройку чешская теннисистка Петра Квитова.

Рейтинг WTА от 22 апреля:

Наоми Осака (Япония) — 5967. Симона Халеп (Румыния) — 5782. Петра Квитова (Чехия) — 5645. Каролина Плишкова (Чехия) — 5580. Анжелика Кербер (Германия) — 5220. Элина Свитолина (Украина) — 5020. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4640. Слоан Стивенс (США) — 4386. Эшли Барти (Австралия) — 4275. Арина Соболенко (Белоруссия) — 3520.

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