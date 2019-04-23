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КХЛ объявила о рекордной посещаемости матчей в сезоне 2018/19

Спорт

Средняя посещаемость матчей за сезон составила 6603 зрителя

Москва, 23 апреля 2019, 08:20 — REGNUM  На матчах Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) установлен рекорд посещаемости в сезоне 2018/19. Об этом сообщается на странице КХЛ в Twitter.

Средняя посещаемость матчей за сезон составила 6603 зрителя, что стало рекордом лиги. Прежний рекорд был установлен в сезоне 2014/15, когда игры посещало в среднем 6594 зрителя.

Напомним, в КХЛ завершился сезон 2018/19. Обладателем Кубка Гагарина впервые стал московский ЦСКА, который в финале одержал победу в серии с омским «Авангардом» со счетом 4:0.

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