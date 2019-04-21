КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА Слепышева за удар соперника ногой

Москва, , 15:26 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Антон Слепышев оштрафован спортивно-дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги за удар ногой соперника, сообщает 21 апреля официальный сайт лиги.

В сообщении говорится, что комитет рассмотрел эпизод матча между ЦСКА и «Авангардом», и оставил решение судьи об удалении Слепышева до конца игры без изменений, а также подверг игрока денежному штрафу, сумма которого не называется.

Отметим, рассматриваемый спортивно-дисциплинарным комитетом инцидент произошел 19 апреля в четвертом матче финальной серии кубка Гагарина нынешнего сезона между клубами ЦСКА и омским «Авангардом» (3:2 ОТ в пользу ЦСКА и победа в финальной серии), когда на 15-й минуте игры Слепышев столкнулся с защитником омского клуба Алексеем Емелиным и после падения нанес ему ногой удар в живот, за что был удален до конца матча.