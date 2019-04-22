Торонто, Канада, , 08:54 — REGNUM

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Бостона» дубль оформил нападающий Брэд Маршан, ещё по шайбе забросили Тори Крюг и Джейк Дебраск. У «Торонто» отличились Морган Райлли и Остон Мэттьюс.

Таким образом, «Сан-Хосе» сравнял счёт в серии — 3:3. Заключительный, седьмой, матч серии пройдёт 24 апреля в Бостоне.

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1).

Читайте также: «Сан-Хосе» сравнял счёт в серии «Вегасом», впереди — седьмой матч