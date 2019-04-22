«Сан-Хосе» сравнял счёт в серии «Вегасом», впереди — седьмой матч

Лас-Вегас, США, , 06:59 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в шестом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В первом периоде счёт открыл нападающий «Сан-Хосе» Логан Кутюр. Во втором периоде форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо восстановил равновесие в счёте.

Победную шайбу в этом матче забросил нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл в овертайме на 92-й минуте.

Таким образом, «Сан-Хосе» сравнял счёт в серии — 3:3. Заключительный, седьмой, матч серии пройдёт 24 апреля в Сан-Хосе.

«Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

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