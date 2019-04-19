«Сан-Хосе» сократил отставание в серии от «Вегаса»

Сан-Хосе, США, , 08:09 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Сан-Хосе» дубль оформил нападающий Томаш Гертл, ещё по шайбе забросили Логан Кутюр, Баркли Гудроу и Джо Павелски.

В составе «Вегаса» точными бросками отметились Райлли Смит и Джонатан Маршессо.

Таким образом, «Сент-Луис» сократил отставание в серии. Теперь счёт стал 3:2 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдёт 21 апреля в Лас-Вегасе.

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).

Читайте также: Волевая победа над «Виннипегом» позволила «Сент-Луису» выйти вперёд в серии