Пятница, 19 Апреля 2019 года
08:00:37 МСК

Волевая победа над «Виннипегом» позволила «Сент-Луису» выйти вперёд в серии

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:2

Виннипег, Канада, 19 апреля 2019, 06:37 — REGNUM  «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В первом периоде хоккеисты «Виннипега» забросили две шайбы, отличились Адам Лаури и Кевин Хейз.

«Сент-Луису» удалось сравнять счёт и вырвать победу в третьем периоде, точными бросками отметились Райан О'Райлли, Брэйден Шенн и Джейден Шварц.

Таким образом, «Сент-Луис» вышел вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 21 апреля в Сент-Луисе.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 2:3 (2:0, 0:0, 0:3).

Читайте также: «Каролина» сравняла счёт в серии с «Вашингтоном»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить