Волевая победа над «Виннипегом» позволила «Сент-Луису» выйти вперёд в серии

Виннипег, Канада, , 06:37 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В первом периоде хоккеисты «Виннипега» забросили две шайбы, отличились Адам Лаури и Кевин Хейз.

«Сент-Луису» удалось сравнять счёт и вырвать победу в третьем периоде, точными бросками отметились Райан О'Райлли, Брэйден Шенн и Джейден Шварц.

Таким образом, «Сент-Луис» вышел вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 21 апреля в Сент-Луисе.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 2:3 (2:0, 0:0, 0:3).

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