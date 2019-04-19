Роли, США, , 06:27 — REGNUM

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Каролины» шайбы забросили нападающие Уоррен Фёгеле и Теуво Терявяйнен. У «Вашингтона» единственную шайбу забросил Александр Овечкин.

Таким образом, «Каролина» сравняла счёт в серии — 2:2. Следующий матч пройдёт 21 апреля в Вашингтоне.

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

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