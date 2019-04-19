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Гол Овечкина, сравнявший счёт с «Каролиной», попал на видео

Спорт

Но в итоге «Каролина» выиграла

Гол Овечкина, сравнявший счёт с «Каролиной», попал на видео
dbking
Александр Овечкин

Роли, США, 19 апреля 2019, 05:28 — REGNUM  Гол, который забил форвард КХ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ворота «Каролина Харрикейнз», попал на видео и был опубликован в соцсетях.

https://twitter.com/ianoland/status/1119033485816160256

Благодаря этому голу, забитому во втором периоде на 11-й, «Вашингтон» сравнял счёт. Но в итоге «Каролина» выиграла и встреча завершилась со счётом 2:1.

Игра состоялась в матче первого раунда плей-офф НХЛ.

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