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«Флорида» не отпустила Баркова в сборную Финляндии на чемпионат мира

Спорт

В клубе решили, что летом Барков должен заняться лечением

Санрайз, США, 18 апреля 2019, 10:14 — REGNUM  Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» не отпустил нападающего Александра Баркова сыграть за сборную Финляндии на чемпионате мира. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«После тщательного анализа «Флорида» отклонила приглашение сборной Финляндии в адрес Баркова для участия в чемпионате мира», — говорится в сообщении.

По словам генерального менеджера команды Дэйла Тэллона, в прошедшем сезоне Барков провёл очень много времени на льду и перенёс много травм. Поэтому в клубе решили, что летом Барков должен заняться лечением.

Отметим, что финский нападающий сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 98 очков — 36 голов и 62 результативные передачи.

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