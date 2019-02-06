Следствие попросило продлить срок ареста Кокорину и Мамаеву

Москва, , 13:52 — REGNUM Следствие попросило продлить арест футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам представителя следствия, продление ареста нужно для того, чтобы обвиняемые ознакомились с материалами дела. Прокуратура поддержала продление ареста.

Судебное заседание по делу Кокорина и Мамаева проходит в Тверском суде Москвы.

Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками драки центре Москвы. Позже их поместили под стражу до 8 декабря, после чего продлили арест до 8 февраля.

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