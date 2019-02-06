Меру пресечения Кокорину и Мамаеву избирают в Москве

Москва, , 12:18 — REGNUM В Москве начинается заседание Тверского районного суда о продлении ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, передаёт 6 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Начало заседания назначено на 12:00. Следствие выступает за продление ареста ещё на два месяца — до 8 апреля. У входа в здание суда стоят двое молодых людей с плакатами в поддержку братьев Кокориных — Александра и Кирилла.

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Футболисты находятся под стражей с октября 2018 года. Они обвиняются в нападениях на нескольких человек, в том числе главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Дениса Пака и генерального директора «НАМИ» Сергея Гайсина.

Ранее стало известно, что Александр Кокорин заявлен на матчи еврокубка в составе «Зенита». Фамилия Мамаева в заявку «Краснодара» не попала.

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