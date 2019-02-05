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«Краснодар» не заявил Мамаева на матчи Лиги Европы

Спорт

В заявке «Краснодара» Мамаева нет

Краснодар, 5 февраля 2019, 17:51 — REGNUM  Футбольный клуб «Краснодар» не заявил полузащитника Павла Мамаева на матчи плей-офф Лиги Европы. Об этом 5 февраля сообщается на сайте УЕФА.

Отмечается, что в заявку «Краснодара» попали 34 футболиста, из них 21 — это список А. При этом среди них нет Мамаева.

«Краснодар» встретится с леверкузенским «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра пройдёт в Краснодаре 14 февраля, а ответный матч состоится 21 февраля в Леверкузене.

Напомним, Мамаев вместе с Александром Кокориным находятся под стражей из-за участия в двух драках в Москве. Срок их ареста истекает 8 февраля, однако суд может его продлить.

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