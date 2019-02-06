Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Флориду»

Санрайз, США, , 10:47 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Флориды» шайбы забросили нападающие Хенрик Боргстрём и Александр Барков

В составе «Сент-Луиса» голы забили Колтон Парэйко, Райан О’Райлли и Винс Данн. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает 20-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 53 очка в 51 матче. «Флорида» идёт на 27-м месте, в активе команды 50 очков в 51 игре.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3).

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