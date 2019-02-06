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Зыков забросил свою первую шайбу за «Вегас»

Спорт

«Вегас» обыграл «Тампу» в серии буллитов

Зыков забросил свою первую шайбу за «Вегас»
Хоккей

Тампа, США, 6 февраля 2019, 10:07 — REGNUM  «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Тампой Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Тампы» шайбы забросили Брейден Пойнт и Мэтью Жозеф. У «Вегаса» голы забили Коди Икин, а также российский нападающий Валентин Зыков, для которого эта шайба стала первой в составе «Голден Найтс».

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Вегаса». Решающий бросок исполнил нападающий Алекс Так.

На сегодняшний день «Вегас» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 64 очка в 55 матчах. «Тампа» идёт на первом месте, в активе команды 81 очко в 53 играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1).

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