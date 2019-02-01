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Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева ещё на два месяца

Политика

Заседание суда по дальнейшей мере пресечения футболистам назначено на 6 февраля

Москва, 1 февраля 2019, 16:37 — REGNUM  Следствие ходатайствовало о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, проходящим по уголовному делу о драках с их участием. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского районного суда Москвы.

Как уточняется, следствие просит продлить спортсменам меру пресечения ещё на два месяца — до 8 апреля 2019 года. Судебное заседание назначено на 6 февраля.

Напомним, в конце декабря обвинение нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву было переквалифицировано со статьи «Побои» на статью «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Обе эти статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы, однако статья о причинении лёгкого вреда здоровью считается более тяжкой.

Читайте подробнее: Кокорину и Мамаеву изменили статью обвинения на более тяжкую

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