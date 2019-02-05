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Зубков подал апелляцию в CAS в связи с дисквалификацией

Спорт

Зубков подчеркнул свое несогласие с дисквалификацией

Москва, 5 февраля 2019, 17:28 — REGNUM  Бывший бобслеист сборной России Александр Зубков подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с дисквалификацией. Об этом он сообщил журналистам.

«Мой адвокат подал сегодня апелляцию в CAS», — сказал Зубков.

При этом он подчеркнул свое несогласие с дисквалификацией и заявил о намерении бороться до конца за свое честное имя.

Напомним, что в 2014 году Зубков стал двукратным олимпийским чемпионом на играх в Сочи. Но в 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) лишил его золотых медалей за нарушение антидопинговых правил. После этого Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Зубкова на два года.

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