Москва, , 14:47 — REGNUM Бывший глава Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков исключён из числа тренеров сборной России по бобслею. Об этом 31 января сообщается на сайте Министерства спорта России.

Минспорта утвердило исключение Зубкова исключён из числа тренеров национальной команды.

Это связано с тем, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Зубкова на два года за нарушение антидопинговых правил. Причём это решение включает в себя запрет спортивной и административной деятельности в национальных бобслейных федерациях.

22 января Зубков покинул пост главы ФБР до окончания срока дисквалификации.

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