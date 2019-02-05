Сноубордистка Соболева выиграла серебро на чемпионате мира

Парк-Сити, США, , 10:58 — REGNUM Российская сноубордистка Наталья Соболева стала серебряным призёром на чемпионате мира в американском Парк-Сити.

В финальном заезде параллельного гигантского слалома Соболева уступила представительнице Германии Селине Йорг. Третье место заняла Ладина Йенни из Швейцарии.

Напомним, 13-й чемпионат мира по сноуборду проходит в Парк-Сити с 1 по 10 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский сноубордист Дмитрий Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе.

Читайте также: Российский сноубордист Логинов стал чемпионом мира