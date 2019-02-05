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Российский сноубордист Логинов стал чемпионом мира

Спорт

Логинов завевал золото в параллельном гигантском слаломе

Парк-Сити, США, 5 февраля 2019, 10:49 — REGNUM  Российский сноубордист Дмитрий Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе. 19-летний российский спортсмен завевал золото на чемпионате мира, который проходит в американском Парк-Сити.

В финальном заезде Логинов опередил словенского сноубордиста Тима Мастнака, который упал на старте.

Бронзу выиграл немец Штефан Баумайстер, который в заезде за третье место опередил двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда.

Отметим, что 13-й чемпионат мира по сноуборду проходит с 1 по 10 февраля.

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Сноубординг
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