Российский сноубордист Логинов стал чемпионом мира

Парк-Сити, США, , 10:49 — REGNUM Российский сноубордист Дмитрий Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе. 19-летний российский спортсмен завевал золото на чемпионате мира, который проходит в американском Парк-Сити.

В финальном заезде Логинов опередил словенского сноубордиста Тима Мастнака, который упал на старте.

Бронзу выиграл немец Штефан Баумайстер, который в заезде за третье место опередил двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда.

Отметим, что 13-й чемпионат мира по сноуборду проходит с 1 по 10 февраля.