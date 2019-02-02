«Зенит» объявил свой состав на контрольный матч с «Эльче»

Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» объявил состав на контрольный матч с испанской командой «Эльче» 2 февраля в своем официальном Twitter.

Состав санкт-петербургской команды следующий:

Александр Анюков, Антон Заболотный, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Эмануэль Маммана, Леон Мусаев, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Магомед Оздоев, Эмилиано Ригони и голкипер Михаил Кержаков.

Отметим, контрольный матч между командами «Зенит» и «Эльче» состоится на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания) сегодня, 2 февраля и начнется в 14:00 мск.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее нападающий второго состава санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Илья Воробьев присоединился к тренировкам с основным составом команды в испанской Мурсии.