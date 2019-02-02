Воробьев присоединился к основному составу «Зенита» на испанских сборах

Мурсия, Испания, , 12:01 — REGNUM Нападающий второго состава санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Илья Воробьев присоединился к тренировкам с основным составом команды в Мурсии (Испания), сообщает 2 февраля официальный сайт санкт-петербургской команды.

19-летний форвард является воспитанником «Зенита» и в сезоне 2017/18 играл за молодежный состав клуба, приняв участие в 30 матчах и отметившись в них 7 голами.

Летом 2018 года нападающий был переведен в состав «Зенит-2», где сыграл в первенстве ФНЛ за клуб 21 матч и отметился в них двумя мячами.

Отметим, тренировки «Зенита» на сборах в Мурсии начаты 31 января и 2 февраля команда под руководством главного наставника Сергея Семака сыграет в товарищеском матче с командой «Эльче».